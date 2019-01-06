Экс-игрок Шахтера Бернард забил первый гол в Англии

Новости спорта: Бразилец помог "Эвертону" выйти в 1/16 финала Кубка Англии.

Матч третьего раунда Кубка Англии с "Линкольн Сити" стал 20-м поединком экс-горняка Бернарда в "Эвертоне". В своем юбилейном матче бразилец отметился первым голом за клуб. На 14-й минуте Бернард воспользовался пасом Калверт-Льюина, прорвался в штрафную и элегантно переиграл вратаря. Сам поединок завершился победой "ирисок" со счетом 2:1.

Бернард перешел в "Эвертон" прошлым летом на правах свободного агента, так как его контракт с донецким "Шахтером" подошел к концу. Бразилец в прошлом сезоне провел 29 матчей за "Шахтер" и забил десять мячей при четырех голевых передачах.

Напомним, Бернард перебрался в "Шахтер" из "Атлетико Минейро" летом 2013 года за рекордные для донецкого клуба 25 миллионов евро. В составе "горняков" бразилец провел 157 матчей и забил 28 голов. Вместе с командой Бернард по три раза завоевывал золотые медали чемпионата Украины, Кубок и Суперкубок страны. После завершения контракта с донецким клубом Бернард трогательно попрощался с "Шахтером".