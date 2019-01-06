Рибери получил огромный штраф за свой пост в Твиттере

Новости спорта: Бавария отреагировала на скандальное поведение француза.

Бавария решила оштрафовать французского полузащитника Франка Рибери, после его публикации в Твиттере в адрес людей, раскритиковавших его за покупку «Золотого стейка» за 1200 евро в ресторане Нусрета Гекче, известного как Salt Bae.

Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич в интервью Bild подтвердил, что француз будет оштрафован на большую сумму. По его словам, подобное поведение не может быть принято в клубе.

Рибери подвергся критике за трату денег после поста в Instagram из ресторана.

В нынешнем сезоне француз провел на поле 22 матча в составе Баварии во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 1 ассист.