Ливерпуль может избавиться от еще одного форварда

Новости спорта: Фулхэм проявляет интерес к бельгийскому форварду Ливерпуля Дивоку Ориги.

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги может перебраться в Лондон. Как утверждает издание Mirror, в усилении атакующей линии заинтересован тренерский штаб "Фулхэма". Клаудио Раньери лично занимается вопросом подписания 23-летнего бельгийца.

Уже на следующей неделе клубы начнут переговорный процесс. "Дачники" рассчитывают вложиться в 15 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, "мерсисайдцы" приобрели форварда у "Лилля" летом 2014-го. Сумма трансфера составила 12,6 миллионов евро. Впрочем, Дивок не столько играл на "Энфилде", сколько путешествовал по арендам: защищал цвета всё того же "Лилля" и "Вольфсбурга". Юрген Клопп задействовал игрока лишь в двух матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги, что не помешало Ориги записать на свой счёт гол+пас.