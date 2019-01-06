Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене
Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене
Сборная Финляндии в пятый раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии в пятый раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Один из лидеров Интера может стать конкурентом Ярмоленко в Вест Хэме

Один из лидеров Интера может стать конкурентом Ярмоленко в Вест Хэме
13:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Полузащитник Интера Антонио Кандрева близок к переходу в Вест Хэм.

Полузащитник Интера Антонио Кандрева может перейти в Вест Хэм, сообщает Corriere Dello Sport.

Игрок в текущем сезоне потерял место в основном составе клуба, что может заставить его сменить не только команду, но и чемпионат. Тренер Молотобойцев Мануэль Пеллегрини желает усилить команду в зимнее трансферное окно, особенно линию полузащиты, где из-за травм не играют Андрей Ярмоленко и Джек Уилшир.

Хавбек перешел в стан нерадзурри летом 2016 года из Лацио и заключил контракт до 2020 года.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм подписал Самира Насри.

31-летний Антонио Кандрева провел во всех турнирах нынешнего сезона за Интер 12 матчей, забил 1 гол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Вест Хэм Юнайтед, Новости футбола, Антонио Кандрева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
02 Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
03 Цуренко - Плишкова: букмекеры дали прогноз на финал в Брисбене
04 Майки Гарсия: Ломаченко хочет драться со мной с 2016 года
05 Женская сборная Украины по волейболу завоевала путевку на Евро-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь