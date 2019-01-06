Один из лидеров Интера может стать конкурентом Ярмоленко в Вест Хэме

Новости спорта: Полузащитник Интера Антонио Кандрева близок к переходу в Вест Хэм.

Полузащитник Интера Антонио Кандрева может перейти в Вест Хэм, сообщает Corriere Dello Sport.

Игрок в текущем сезоне потерял место в основном составе клуба, что может заставить его сменить не только команду, но и чемпионат. Тренер Молотобойцев Мануэль Пеллегрини желает усилить команду в зимнее трансферное окно, особенно линию полузащиты, где из-за травм не играют Андрей Ярмоленко и Джек Уилшир.

Хавбек перешел в стан нерадзурри летом 2016 года из Лацио и заключил контракт до 2020 года.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм подписал Самира Насри.

31-летний Антонио Кандрева провел во всех турнирах нынешнего сезона за Интер 12 матчей, забил 1 гол.