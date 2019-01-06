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Лацио хочет арендовать форварда Барселоны

Лацио хочет арендовать форварда Барселоны
14:52 Сегодня Телеграф 2sportnews

Новости спорта: Форвард Барселоны Малком может продолжить карьеру в Лацио.

Руководители римского клуба, а именно президент Клаудио Лотито и спортивный директор Игли Таре, связались с представителями Барселоны, чтобы провести переговоры относительно возможности аренды бразильца Малкома, который пока не может закрепиться в основной обойме каталонского клуба.

Свою футбольную карьеру Малкон начал в своем родном городе Сан-Паулу, в команде Коринтианс, попав в молодёжную школу в 11-летнем возрасте. Спустя шесть лет попал в основную команду Коринтианса, куда его пригласил известный бразильский специалист Мано Менезес.

24 июля 2018 года заключил пятилетний контракт с Барселоной — всего через сутки после договоренностей Бордо с Ромой. Сумма трансфера составила 41 млн евро. 25 августа в матче против Реал Вальядолида он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Филиппе Коутиньо. 6 ноября в поединке Лиги чемпионов против итальянского Интера Малкон забил свой первый гол за Барселону.

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Футбол, Новости футбола, Малком.
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