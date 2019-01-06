Реал готов вступить в переговоры по Эриксену

Новости спорта: Датчанин Кристиан Эриксен летом может переехать в Мадрид.

Как сообщает авторитетный источник AS, президент Реала Флорентино Перес готов сесть за стол переговоров с боссом Тоттенхэма Дэниелем Леви на предмет трансфера полузащитника "шпор" Кристиана Эриксена.

Основным козырем в этих переговорах может стать то, что футболист не спешит продлевать контракт с клубом, который заканчивается в 2020-м году.

Ранее с Тоттенхэма в Мадрид переехали Лука Модрич и Гарет Бэйл, но, как считает источник, переговоры по Эриксену должны быть легче для "бланкос", так как в случае Бэйла и Модрича, игроки имели длительные контракты со "шпорами".

Как сообщается, Реал также заинтересован в тренере Тоттенхэма Маурицио Почеттино.