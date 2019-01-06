Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
НБА. Харден повторил достижение легендарного Джордана
НБА. Харден повторил достижение легендарного Джордана
Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене
Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене
Сборная Финляндии в пятый раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии в пятый раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Реал готов вступить в переговоры по Эриксену

Реал готов вступить в переговоры по Эриксену
16:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Датчанин Кристиан Эриксен летом может переехать в Мадрид.

Как сообщает авторитетный источник AS, президент Реала Флорентино Перес готов сесть за стол переговоров с боссом Тоттенхэма Дэниелем Леви на предмет трансфера полузащитника "шпор" Кристиана Эриксена.

Основным козырем в этих переговорах может стать то, что футболист не спешит продлевать контракт с клубом, который заканчивается в 2020-м году.

Ранее с Тоттенхэма в Мадрид переехали Лука Модрич и Гарет Бэйл, но, как считает источник, переговоры по Эриксену должны быть легче для "бланкос", так как в случае Бэйла и Модрича, игроки имели длительные контракты со "шпорами".

Как сообщается, Реал также заинтересован в тренере Тоттенхэма Маурицио Почеттино.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Тоттенхэм, Футбола, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
02 Уайт оценил перспективы Усика в супертяжелом весе
03 Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
04 Цуренко - Плишкова: букмекеры дали прогноз на финал в Брисбене
05 Майки Гарсия: Ломаченко хочет драться со мной с 2016 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь