Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019

Шевченко: В Италии всегда интересовались работой Лобановского

Шевченко: В Италии всегда интересовались работой Лобановского
21:52 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Шевченко в день 80-летия со дня рождения Валерия Лобановского рассказал о великом тренере.

"Для многих, и меня в том числе, это больше, чем тренер. Это человек, который дал нам путевку в жизнь. Наставник, который научил нас по-настоящему понимать, что такое профессионализм, что такое отношение к тому делу, которым ты занимаешься, что такое правильный анализ своей игры. Словами тяжело описать все то, что Валерий Васильевич для меня сделал.

Каждый день работы под его началом — это новый урок, каждый день ты заносил себе в копилку. Впрочем, самыми запоминающимися стали те моменты, которые происходили уже после того, как я перешел в "Милан". Была у нас такая традиция: прилетая на матчи сборной, меня всегда ждала в аэропорту машина, которую присылал за мной Лобановский. Первым делом я ехал на базу, поднимался к нему в номер, и мы по несколько часов там беседовали. Валерию Васильевичу было важно все — тренировочный процесс, бытовые вопросы и так далее. Все мелочи и детали. Тренер не упускал ничего: кто бы что ни говорил, но у него было желание уехать и попробовать себя в зарубежном клубе. Сдерживал, мне кажется, один момент — незнание языка.

У нас были большие нагрузки, но Лобановский знал: для того, чтобы на равных конкурировать с ведущими командами Лиги чемпионов и ведущими европейскими сборными, нужно находиться в хорошем функциональном состоянии. В чемпионате Украины тогда был не самый высокий уровень, и готовиться к важным поединкам на международной арене сквозь призму матчей на внутренней арене было сложно. Вот и приходилось очень хорошо тренироваться. Доводилось терпеть, нам объясняли, зачем это нужно, а результаты показывали, что мы все правильно делаем. У нас были сложные тесты, к ним должно быть правильное отношение, я к ним всегда серьезно относился. Я ко всему относился серьезно, поэтому мне и хотелось всегда и во всем показывать хорошие результаты.

У нас был естественный отбор, и это позволяло конкурировать с европейскими клубами, которые могли купить себе всю команду. Футбольные качества, разумеется, были на первом месте, но при прочих равных условиях играли, у кого были лучшее восприятие нагрузок и хорошая функция.

В Италии, кстати, тоже всегда интересовались работой Валерия Лобановского. Представители "Милан-Лаб", генеральный директор клуба прилетали со мной в Киев и проводили по несколько дней с сотрудниками динамовского клуба, изучали опыт. У нас в "Милане" тоже было много разных тестов, и за основу там брали как раз все то, что создавал штаб Валерия Лобановского. Там не стеснялись учиться, тем более что было, у кого учиться.

Валерий Васильевич редко повышал голос. Он вообще никогда не кричал, ни с кем не выяснял отношения, к нему было огромное уважение со всех сторон. Даже не уважение, а нечто большее — это тяжело передать словами. Установки на игру были всегда разнообразными. Нам никогда не объясняли те базовые вещи, которые мы, как азбуку, знали из тренировочного процесса. Все требования были хорошо известны — кто не понимал, тот не играл. Суть установки сводилась к тому, чтобы настроить команду, завести ее. Лобановский всегда находил для этого нужные слова, и эти слова действовали.

Мне хорошо запомнился эпизод в перерыве победного матча Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса". Проиграли первый тайм, на улице был сильный мороз, по-моему, семь градусов, и мы все вышли в термобелье. Заходим в раздевалку, смотрим на него, ждем корректив, а он сказал два слова: "Сняли рейтузы". Больше ничего не говорил. По игре — вообще ни слова. Все ли сняли? Конечно! Я сделал это еще до того, как Васильевич произнес эту фразу (улыбается).

Я очень благодарен Валерию Васильевичу и за то, что он тоже поспособствовал тому, чтобы меня отпустили в "Милан" как раз в тот момент, когда я был к этому готов. Тренер меня всегда поддерживал. В первый год моей карьеры в Италии он давал мне много наставлений. Говорил, чтобы я ни в коем случае не сбавлял обороты, особенно в тренировочном процессе. Все-таки там были совершенно другие требования, ритмичный, без пауз, чемпионат, большое количество матчей. Ко многим вещам мне нужно было готовить себя самому, и советы Лобановского в этом плане были бесценны. Даже сейчас, когда прошло 16 лет, ты все равно понимаешь, что его не хватает", – сказал Шевченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Футбол, Валерий Лобановский, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
02 Уайт оценил перспективы Усика в супертяжелом весе
03 В Киеве почтили память Валерия Лобановского
04 Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
05 Майки Гарсия: Ломаченко хочет драться со мной с 2016 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь