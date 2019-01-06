Шевченко: В Италии всегда интересовались работой Лобановского

Новости спорта: Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Шевченко в день 80-летия со дня рождения Валерия Лобановского рассказал о великом тренере.

"Для многих, и меня в том числе, это больше, чем тренер. Это человек, который дал нам путевку в жизнь. Наставник, который научил нас по-настоящему понимать, что такое профессионализм, что такое отношение к тому делу, которым ты занимаешься, что такое правильный анализ своей игры. Словами тяжело описать все то, что Валерий Васильевич для меня сделал.

Каждый день работы под его началом — это новый урок, каждый день ты заносил себе в копилку. Впрочем, самыми запоминающимися стали те моменты, которые происходили уже после того, как я перешел в "Милан". Была у нас такая традиция: прилетая на матчи сборной, меня всегда ждала в аэропорту машина, которую присылал за мной Лобановский. Первым делом я ехал на базу, поднимался к нему в номер, и мы по несколько часов там беседовали. Валерию Васильевичу было важно все — тренировочный процесс, бытовые вопросы и так далее. Все мелочи и детали. Тренер не упускал ничего: кто бы что ни говорил, но у него было желание уехать и попробовать себя в зарубежном клубе. Сдерживал, мне кажется, один момент — незнание языка.

У нас были большие нагрузки, но Лобановский знал: для того, чтобы на равных конкурировать с ведущими командами Лиги чемпионов и ведущими европейскими сборными, нужно находиться в хорошем функциональном состоянии. В чемпионате Украины тогда был не самый высокий уровень, и готовиться к важным поединкам на международной арене сквозь призму матчей на внутренней арене было сложно. Вот и приходилось очень хорошо тренироваться. Доводилось терпеть, нам объясняли, зачем это нужно, а результаты показывали, что мы все правильно делаем. У нас были сложные тесты, к ним должно быть правильное отношение, я к ним всегда серьезно относился. Я ко всему относился серьезно, поэтому мне и хотелось всегда и во всем показывать хорошие результаты.

У нас был естественный отбор, и это позволяло конкурировать с европейскими клубами, которые могли купить себе всю команду. Футбольные качества, разумеется, были на первом месте, но при прочих равных условиях играли, у кого были лучшее восприятие нагрузок и хорошая функция.

В Италии, кстати, тоже всегда интересовались работой Валерия Лобановского. Представители "Милан-Лаб", генеральный директор клуба прилетали со мной в Киев и проводили по несколько дней с сотрудниками динамовского клуба, изучали опыт. У нас в "Милане" тоже было много разных тестов, и за основу там брали как раз все то, что создавал штаб Валерия Лобановского. Там не стеснялись учиться, тем более что было, у кого учиться.

Валерий Васильевич редко повышал голос. Он вообще никогда не кричал, ни с кем не выяснял отношения, к нему было огромное уважение со всех сторон. Даже не уважение, а нечто большее — это тяжело передать словами. Установки на игру были всегда разнообразными. Нам никогда не объясняли те базовые вещи, которые мы, как азбуку, знали из тренировочного процесса. Все требования были хорошо известны — кто не понимал, тот не играл. Суть установки сводилась к тому, чтобы настроить команду, завести ее. Лобановский всегда находил для этого нужные слова, и эти слова действовали.

Мне хорошо запомнился эпизод в перерыве победного матча Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса". Проиграли первый тайм, на улице был сильный мороз, по-моему, семь градусов, и мы все вышли в термобелье. Заходим в раздевалку, смотрим на него, ждем корректив, а он сказал два слова: "Сняли рейтузы". Больше ничего не говорил. По игре — вообще ни слова. Все ли сняли? Конечно! Я сделал это еще до того, как Васильевич произнес эту фразу (улыбается).

Я очень благодарен Валерию Васильевичу и за то, что он тоже поспособствовал тому, чтобы меня отпустили в "Милан" как раз в тот момент, когда я был к этому готов. Тренер меня всегда поддерживал. В первый год моей карьеры в Италии он давал мне много наставлений. Говорил, чтобы я ни в коем случае не сбавлял обороты, особенно в тренировочном процессе. Все-таки там были совершенно другие требования, ритмичный, без пауз, чемпионат, большое количество матчей. Ко многим вещам мне нужно было готовить себя самому, и советы Лобановского в этом плане были бесценны. Даже сейчас, когда прошло 16 лет, ты все равно понимаешь, что его не хватает", – сказал Шевченко.