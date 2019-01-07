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Фонсека назвал трансферные цели Шахтера

Фонсека назвал трансферные цели Шахтера
05:54 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Паулу Фонсека прокомментировал трансферные слухи вокруг донецкой команды.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал в интервью португальскому изданию Record о работе на трансферном рынке, а также насколько реальны переходы футболистов, с которыми "горняков" связывают слухи.

"Будет "Шахтер" покупать Маркоса Антонио из "Эшторила"? Да, это молодой парень, за которым "Шахтер" некоторое время наблюдал. У нас политика клуба: приглашать молодежь. Это игрок, который будет выступать в нашей команде".

"Тьяго Дантас из второй команды "Бенфики"? Не сейчас — точно".

"Кайо Лукас из "Аль-Айна"? Он очень интересный игрок, и он подошел бы к нашему игровому стилю. Да, я могу сказать, что есть интерес".

"Будем приглашать игроков из Португалии? Не сейчас. Я уже говорил, что единственным игроком, которого "Шахтер" пытался пригласить из Португалии, был Даниэл Поденсе, когда он выступал за "Спортинг".

"Как работается с Жозе Боту? У нас отличное взаимопонимание. Мы наняли одного из лучших специалистов в своей области и попытаемся расширить наш трансферный рынок. Сейчас "Шахтер" очень ориентирован на Бразилию. С Жозе Боту мы хотим больше освоить Европу".

"Жозе Боту не только понимает в игроках, он также разбирается в самой игре. Это своего рода мост между тренерским штабом и руководством. Нам нужны игроки под наш стиль игры, и он пытается донести это до руководителей клуба. Мы смотрим на футбол с одинаковой точки зрения".

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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