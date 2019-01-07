Тренер Динамо: Борьба c Шахтером за чемпионство продолжается

Новости спорта: После 18-ти туров "бело-синие" отстают от лидирующего "Шахтера" на семь очков.

Один из тренеров киевского "Динамо" Максим Шацких в интервью Dynamo.kiev.ua заверил, что борьба за золотые медали в нынешнем чемпионате Украины еще не завершена.

"Почему все говорят, что борьба за чемпионство уже завершена? Мы продолжаем бороться за чемпионство. Это даже не обсуждается!

Мы отстаем от „Шахтера“ на семь очков, а в футболе и не такое отставание отыгрывается. Есть масса примеров, когда командам удавалось выходить и из более сложной ситуации. Это ведь футбол.

Так что для нас в этом чемпионате Украины еще ничего не потеряно. И все в нашей команде это понимают. Будем биться, драться до последнего тура", — сказал Шацких.