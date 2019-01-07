Скачать
Понедельник, 07.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019

Тренер Динамо: Борьба c Шахтером за чемпионство продолжается

Тренер Динамо: Борьба c Шахтером за чемпионство продолжается
00:00 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: После 18-ти туров "бело-синие" отстают от лидирующего "Шахтера" на семь очков.

Один из тренеров киевского "Динамо" Максим Шацких в интервью Dynamo.kiev.ua заверил, что борьба за золотые медали в нынешнем чемпионате Украины еще не завершена.

"Почему все говорят, что борьба за чемпионство уже завершена? Мы продолжаем бороться за чемпионство. Это даже не обсуждается!

Мы отстаем от „Шахтера“ на семь очков, а в футболе и не такое отставание отыгрывается. Есть масса примеров, когда командам удавалось выходить и из более сложной ситуации. Это ведь футбол.

Так что для нас в этом чемпионате Украины еще ничего не потеряно. И все в нашей команде это понимают. Будем биться, драться до последнего тура", — сказал Шацких.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Максим Шацких, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад
02 Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
03 Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
04 Нисикори выиграл теннисный турнир в Брисбене
05 Роналду с семьей позанимался в спортзале (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь