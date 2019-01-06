Кубок Англии. Манчестер Сити с Зинченко в составе разгромил Ротерхэм

Новости спорта: В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" обыграл "Ротерхэм Юнайтед".

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" из английской Премьер-лиги принимал "Ротерхэм Юнайтед", который выступает в Чемпионшипе. Встреча проходила на стадионе "Этихад" и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Николас Отаменди, Лерой Зане, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник гостей Олувасемилого Аджайи. Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в 1/16 финала турнира, а "Ротерхэм Юнайтед" из Кубка Англии вылетел.

В других матчах 1/32 финала, которые проходили параллельно, "Уотфорд" на выезде обыграл "Уокинг" со счётом 2:0, а "Фулхэм" на своём поле потерпел поражение от "Олдхэм Атлетик" (1:2).