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Кавани может оказаться в Челси

Кавани может оказаться в Челси
06:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Лондонцы намерены переманить к себе уругвайского нападающего.

Как сообщает британское издание Express, Челси готовит предложение на 50 млн фунтов для ПСЖ по уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани.

В данном трансфере заинтересован сам наставник "синих" Маурицио Сарри, который обеспокоен результативности своей команды. Челси является худшей командой из топ-6 АПЛ по забитым голам в данном сезоне.

Также одной из возможных причин интереса Челси к Кавани может служить информация о возможном уходе со Стэмфорд Бридж Альваро Мораты.

Англичанам на руку может сыграть тот факт, что по некоторым данным Кавани был недоволен положением своих дел в ПСЖ и планировал покинуть клуб. Несмотря на это, уругваец не перестает быть профессионалом и в нынешнем сезоне отыграв 18 матчей за ПСЖ он отличился 13 голами и 4 результативными передачами.

Также известно, что Челси не единственные, кто интересуется уругвайским нападающим. Ранее заявлялось об интересе мадридского Атлетико к футболисту.

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ФК Челси, ФК ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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