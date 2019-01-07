Бавария оштрафовала Рибери

Новости спорта: Французский футболист Франк Рибери понесет наказание за грубый ответ критикам.

Руководство Баварии применило санкции к полузащитнику Франку Рибери, который резко отреагировал на критику болельщиков после покупки стейка за 1200 евро.

"Рибери употребил выражения, которые неприемлемы для Баварии. Подобные слова Франк никогда не может использовать, потому что служит образцом для подражания и несет ответственность за репутацию Баварии. Вчера я долго разговаривал с Франком и сказал ему, что он получит серьезный штраф. Он принял это наказание", – цитирует спортивного директора мюнхенцев Хасана Салихамиджича официальный сайт клуба.

Конфликт возник после того, как француз посетил ресторан Нусрета Гекче – популярного шеф-повара, известного как Salt Bae.