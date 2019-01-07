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Игрок ПСЖ расторг контракт с клубом и хочет завершить карьеру

Игрок ПСЖ расторг контракт с клубом и хочет завершить карьеру
07:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В этом сезоне Диарра сыграл только в трех матчах Лиги 1.

Полузащитник Пари Сен-Жермен Лассана Диарра договорился с руководством клуба о расторжении контракта и в ближайшее время объявит о завершении карьеры. Об этом сообщает Paris United.

Как сообщает Paris United, футболист заключил мировое соглашение с парижским клубом о досрочном прекращении контракта, который действовал до лета 2019 года.

Таким образом, Диарра решил сконцентрироваться на своих бизнес-проектах.

Напомним, 33-летний Диарра перешел в ПСЖ прошлой зимой из Аль-Джазиры на правах свободного агента. За свою карьеру француз становился чемпионом Испании и Франции, а также обладателем Кубка Англии (дважды), Испании и Франции.

В текущем сезоне полузащитник лишь трижды появился на поле в матчах Лиги 1.

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ПСЖ, Футбол, Лига 1, Новости футбола, Лассана Диарра.
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