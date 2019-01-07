Скачать
Понедельник, 07.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019

Шевченко назвал идеального тренера для Милана

Шевченко назвал идеального тренера для Милана
07:56 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Наставник сборной Украины считает, что нынешнему "Милану" лучше всего подходит его тренер Дженнаро Гаттузо

Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко поддержал нынешнего главного тренера команды Дженнаро Гаттузо. После 19 туров в чемпионате Италии "Милан" идет на пятом месте, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 22 очка. Команда Гаттузо ведет борьбу за "зону Лиги чемпионов": Италия в этот турнир делегирует четыре команды.

"Милан" должен играть в Лиге чемпионов, это их место. Сейчас команда является долгосрочным проектом. Требуется время и терпение. Гаттузо идеальный вариант для "Милана" на позицию главного тренера. Мне импонирует его приверженность клубу. Надо поддерживать его. Гаттузо придает клубу индивидуальность и чувство принадлежности. Он идеален для нынешнего "Милана", – приводит слова Шевченко Football Italia.

Ранее в декабре "Милан" пригрозил Гаттузо увольнением: тренеру дали три матча на исправление ситуации. Руководство "россонери" недовольно вылетом команды из Лиги Европы.

Также мы писали, что УЕФА оштрафовал "Милан" на 12 миллионов евро. Итальянский клуб наказан за нарушение финансового фэйр-плей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Милан, Серия А, Футбол, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад
02 Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
03 Фонсека назвал трансферные цели Шахтера
04 Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
05 Хацкевич обошел Фонсеку в рейтинге тренеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь