Шевченко назвал идеального тренера для Милана

Новости спорта: Наставник сборной Украины считает, что нынешнему "Милану" лучше всего подходит его тренер Дженнаро Гаттузо

Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко поддержал нынешнего главного тренера команды Дженнаро Гаттузо. После 19 туров в чемпионате Италии "Милан" идет на пятом месте, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 22 очка. Команда Гаттузо ведет борьбу за "зону Лиги чемпионов": Италия в этот турнир делегирует четыре команды.

"Милан" должен играть в Лиге чемпионов, это их место. Сейчас команда является долгосрочным проектом. Требуется время и терпение. Гаттузо идеальный вариант для "Милана" на позицию главного тренера. Мне импонирует его приверженность клубу. Надо поддерживать его. Гаттузо придает клубу индивидуальность и чувство принадлежности. Он идеален для нынешнего "Милана", – приводит слова Шевченко Football Italia.

Ранее в декабре "Милан" пригрозил Гаттузо увольнением: тренеру дали три матча на исправление ситуации. Руководство "россонери" недовольно вылетом команды из Лиги Европы.

Также мы писали, что УЕФА оштрафовал "Милан" на 12 миллионов евро. Итальянский клуб наказан за нарушение финансового фэйр-плей.