Фанаты Динамо превратили стену школьного спортзала в потрясающее граффити

Болельщики киевского Динамо разрисовали стену в спортзале одной из киевских школ большим граффити в клубных цветах.
Среди изображенной атрибутики можно найти флаг с изображением легендарного тренера клуба Валерия Лобановского. Именно к 80-й годовщине рождения специалиста фанаты решили приурочить эту работу.
"Уже послезавтра в киевских школах заканчиваются зимние каникулы, и на учеников одной из них - специализированной школы №14 - ждет сюрприз. Мы разрисовали спортзал большим граффити в бело-синих цветах! Работа однозначно была самой сложной из того, что мы делали.
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Вже післязавтра у київських школах закінчуються зимові канікули, і на учнів однієї з них - спеціалізованої школи №14 - чекає сюрприз. Ми розмалювали спортзал великим графіті в біло-синіх кольорах! Робота однозначно є найскладнішою з того, що ми робили за останній час...⠀ ⠀ Динамівські кольори та символи повинні з дитинства оточувати киян, саме в цьому віці формується особистість. І якщо керівництво клубу нічого не робить для популяризації Динамо в Києві, то це будемо робити ми! Хотілось би приурочити роботу до 80-ї річниці з дня народження Валерія Васильовича Лобановського. Прапор з його зображенням є невід'ємним атрибутом нашої трибуни, і тепер залишиться як частина графіті на стіні школи... ⠀⠀ ⠀⠀ #wbc_kyiv #wbc_graffiti #fcdk #1927 #dynamo #dynamokyiv #ultras #tifo #hooligans #ultrastifo #динамокиїв #kyiv
Хотелось бы приурочить работу к 80-й годовщине со дня рождения Валерия Васильевича Лобановского. Флаг с его изображением является неотъемлемым атрибутом нашей трибуны, и теперь останется частью граффити на стене школы", - написали болельщики в своем Instagram.
Напомним, 6 января 2019 года исполнилось ровно 80 лет со дня рождения легендарного Валерия Васильевича Лобановского.