Фанаты Динамо превратили стену школьного спортзала в потрясающее граффити

Новости спорта: Болельщики приурочили свою работу к годовщине рождения Лобановского.

Болельщики киевского Динамо разрисовали стену в спортзале одной из киевских школ большим граффити в клубных цветах.

Среди изображенной атрибутики можно найти флаг с изображением легендарного тренера клуба Валерия Лобановского. Именно к 80-й годовщине рождения специалиста фанаты решили приурочить эту работу.

"Уже послезавтра в киевских школах заканчиваются зимние каникулы, и на учеников одной из них - специализированной школы №14 - ждет сюрприз. Мы разрисовали спортзал большим граффити в бело-синих цветах! Работа однозначно была самой сложной из того, что мы делали.

Хотелось бы приурочить работу к 80-й годовщине со дня рождения Валерия Васильевича Лобановского. Флаг с его изображением является неотъемлемым атрибутом нашей трибуны, и теперь останется частью граффити на стене школы", - написали болельщики в своем Instagram.

Напомним, 6 января 2019 года исполнилось ровно 80 лет со дня рождения легендарного Валерия Васильевича Лобановского.