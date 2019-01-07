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Лидер Ювентуса Роналду показал, как проводит отпуск

Лидер Ювентуса Роналду показал, как проводит отпуск
09:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Футболист Ювентуса не теряет времени зря, находясь на отдыхе.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду решил выбраться в тренажерный зал с семьей во время зимнего перерыва в чемпионате Италии.

В перерыве между своими занятиями португалец заснял, чем занимаются его близкие – Криштиану-младший занимался на беговой дорожке, а его подруга Джорджина делала приседания.

Португальский игрок выглядел счастливым, проводя время со своей семьей. Роналду выложил видео в своем Instagram.

 
 
 
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Turim

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В текущем сезоне Роналду сыграл за Ювентус 19 игр, в которых забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач.

Напомним, португалец стал лучшим футболистом прошлого года по версии Globe Soccer Awards, опередив в борьбе за приз Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Отдых футболистов.
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