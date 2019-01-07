Лидер Ювентуса Роналду показал, как проводит отпуск

Новости спорта: Футболист Ювентуса не теряет времени зря, находясь на отдыхе.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду решил выбраться в тренажерный зал с семьей во время зимнего перерыва в чемпионате Италии.

В перерыве между своими занятиями португалец заснял, чем занимаются его близкие – Криштиану-младший занимался на беговой дорожке, а его подруга Джорджина делала приседания.

Португальский игрок выглядел счастливым, проводя время со своей семьей. Роналду выложил видео в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Turim Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 6 Янв 2019 в 3:46 PST

В текущем сезоне Роналду сыграл за Ювентус 19 игр, в которых забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач.

Напомним, португалец стал лучшим футболистом прошлого года по версии Globe Soccer Awards, опередив в борьбе за приз Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна.