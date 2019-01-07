У Шахтера появился серьезный конкурент в борьбе за звездного бразильца

Новости спорта: Бразилец Кайо Лукас может продолжить карьеру в Бенфике.

Бенфика заинтересована в трансфере атакующего полузащитника Аль-Айна Кайо Лукаса, сообщает А Bola.

Скауты португальского клуба следили за 24-летним бразильцем на последнем клубном чемпионате мира, после которого решили сделать ему официальном предложение с улучшенным контрактом.

Бенфика предлагает Кайо контракт, вступающий в силу летом, сроком на 5 лет, а также заработную плату в размере 1,4 миллиона евро в год с постепенным ее повышением на 100 тысяч евро каждый сезон. Общая сумма соглашения составляет 8 миллионов евро.

Также португальский клуб дает футболисту подписной бонус 1,8 миллиона евро, 1,2 миллиона за рекламные права и 1 миллион агенту бразильца.

Ранее сообщалось о том, что донецкий Шахтер заинтересован в бразильце, а главный тренер команды Паулу Фонсека подтвердил эту информацию.

Кайо в текущем сезоне провел 16 матчей за Аль Айн, отметившись 5 голами и 10 результативными передачами.