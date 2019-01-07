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Солари назвал причины очередного поражения Реала в Ла Лиге

Солари назвал причины очередного поражения Реала в Ла Лиге
11:23 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Наставник Реала Сантьяго Солари попытался объяснить поражение от Реал Сосьедада (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

"Проблемы в игре в задней линии. Мы не очень хорошо начали матч. А любой подарок сопернику дорого нам обходится.

Затем мы сделали все, что могли, чтобы перевернуть ход игры, но не реализовали свои моменты. А потом случился момент, который никто вообще не понял. На Винисиусе был очевидный пенальти. Невнимательность дорого обходится в футболе.

Если момент с Винисиусом был очевидным, то эпизод с Рамосом был спорным. Пожалуй, я соглашусь с судьей и видеоповторами.

После удаления мы старались и продолжили играть, это важно, что мы бились до конца.

Винисиус провел очень хороший матч. Ему 18 лет, он показал уверенность в себе. Мы рады и не можем просить большего", – цитирует Солари издание Marca.

Напомним, после 18-ти туров Ла Лиги Реал занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Сантьяго Солари.
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