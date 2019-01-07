На экс-форварда Шахтера появился еще один претендент

Новости спорта: Факундо Феррейра - востребованная фигура на январском трансферном рынке.

Нападающий «Бенфики» Факундо Феррейра, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», привлек внимание греческого клуба ПАОК.

Клуб из Салоников видит в Феррейре сменщика для ключевого нападающего команды Александара Прийовича, который, как ожидается, в ближайшие 24 часа завершит переход в «Аль-Иттихад». Саудиты активировали опцию о выкупе контракта серба у ПАОКа за 10 миллионов евро.

Факундо Феррейру ПАОК планирует арендовать до конца сезона с опцией выкупа.

«Бенфика» не будет возражать против ухода аргентинца, так как тот не смог прижиться в Португалии, проведя лишь 4 матча и забив 1 гол в тамошнем чемпионате.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Феррейре проявляют турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», французская «Ницца», греческий «Олимпиакос» и немецкая «Фортуна».