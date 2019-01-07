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Милан хочет подписать одного из лучших бомбардиров Серии А

Милан хочет подписать одного из лучших бомбардиров Серии А
12:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта: Россонери присоединились к желающим приобрести забивного нападающего Дженоа.

Милан проявляет заинтересованность в приобретении польского форварда Дженоа Кшиштофа Пентека, сообщает Gazzetta Dello Sport.

Миланцы намерены вступить в переговоры с Дженоа и выиграть конкуренцию за этот трансфер у Ювентуса и Интера, которые рассматривают Пентека лишь как замену в случае ухода своих нападающих Марио Манджукича и Мауро Икарди.

Игрок перешел в генуэзский клуб летом 2018 года за 4 миллиона евро. Дженоа намерен выручить за него 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что президент генуэзцев Энрико Прециози не собирается отпускать Пентека зимой.

В данный момент поляк занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров сезона в Серии А, уступая лишь нападающему Ювентуса Криштиану Роналду.

23-летний Кшиштоф Пентек провел во всех турнирах нынешнего сезона за Дженоа 21 матч, забил 19 голов.

 

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Кшиштоф Пентек.
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