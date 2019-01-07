Новичок Милана Пакета рассказал подробности переезда в Италию

Новости спорта: Бразильский новичок Милана Лукас Пакета рассказал на какую легенду "россо-нери" хочет быть похожим.

Бразильский новичок "Милана" Лукас Пакета рассказал, как он относится к сравнению с экс-игроком миланского клуба Кака.

"Кака был одним из моих кумиров, и я мечтаю выступать за «Милан» так же хорошо, как он, даже если сравнивать, наверное, неправильно. Я просто хотел бы делать свою работу так хорошо, как я могу», — приводит слова Пакеты Football Italia.

Пакета — воспитанник клуба «Фламенго». 5 марта 2016 года в матче Лиги Кариока против «Банги» он дебютировал за основной состав. 19 февраля 2017 в поединке против «Мадурейры» Лукас забил свой первый гол за «Фламенго». 28 мая в матче против «Атлетико Паранаэнсе» он дебютировал в бразильской Серии А. В том же году Лукас помог команде выйти в финал Южноамериканского кубка, забив по голу в матче «Шапекоэнсе» и финальном поединке против аргентинского «Индепендьенте». Осенью 2018 года после продолжительных слухов было объявлено о переходе в итальянский «Милан» за сумму в 35 000 000 евро в январское трансферное окно.

С 3 января 2019 года игрок «Милана». Стоимость трансфера составила 35 миллионов евро. «Милан» выиграл конкуренцию за игрока у таких клубов как «ПСЖ» и «Барселона».

Сам Пакета подписал соглашение с итальянским клубом сроком на 5 лет и зарплатой в 1.7 млн евро за сезон.