Тоттенхэм может усилиться датским футболистом за 40 млн евро

Новости спорта: «Сампдория» согласилась продать «Тоттенхэму» защитника Андерсена за € 40 млн.

Защитник «Сампдории» Йоаким Андерсен может оказаться в «Тоттенхэм Хотспур» перед началом следующего сезона, сообщает Passioneinter.com со ссылкой на Rai Sport.

По информации издания, итальянский клуб принял предложение «шпор» в размере € 40 млн. При этом, если стороны согласуют детали сделки, то датский футболист присоединится к своей новой команде следующим летом. Отмечается, что «Сампдория» уже нашла Андерсену замену.

Вторым претендентом на игрока является миланский «Интер». Нерадзурри в настоящий момент уступают «Тоттенхэму» в борьбе за Андерсена, однако всё ещё имеет шансы на приобретение футболиста.

Андерсен выступает за «Сампдорию» с 2017 года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 18 матчах Серии А, в которых он отметился 1 результативной передачей и получил 5 жёлтых карточек.