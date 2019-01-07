Тьерри Анри: Мы общаемся с Сеском каждые два-три дня

Новости спорта: Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал возможный переход полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса в стан монегасков.

Ранее стало известно, что «Монако» ведёт переговоры о трансфере Фабрегаса. На данный момент стороны не достигли компромисса. «Челси» требует от монегасков заплатить около € 12 млн за 31-летнего испанского футболиста.

«Вы все, наверное, видели, как провожали его стоячие трибуны со слезами на глазах и аплодисментами. С тех пор как я покинул „Арсенал“, мы общаемся с Сеском каждые два-три дня. В последнее время это не изменилось. В нём заинтересованы многие клубы», — приводит слова Анри BBC.

«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. 13 января команда Тьерри Анри на выезде проведёт матч 20-го тура с «Марселем».