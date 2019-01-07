Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча

Новости спорта: «Барселона» на выезде обыграла «Хетафе» (2:1) в рамках 18-го тура чемпионата Испании.

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Хетафе» со счётом 2:1.

Счёт на 20-й минуте матча открыл Лионель Месси, а затем Луис Суарес увеличил преимущество каталонского клуба. В концовке первого тайма разрыв в счёте сократил Хайме Мата, которому ассистировал Родригес Анхель.

После гола в ворота "Хетафе" аргентинец имеет на своем счету 16 голов и 10 асистов. По обеим показателям он лидер не только в Ла Лиге, но и в ТОП-5 лигах Европы.

Таким образом Лео поучаствовал в 26 голах, столько за этот сезон в чемпионате забил весь мадридский "Реал".