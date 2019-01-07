Реал пополнился игроком Манчестер Сити: слова новичка

Новости спорта: Новичок мадридского «Реала», полузащитник Браим Диас поделился эмоциями от своего перехода в стан «сливочных» из «Манчестер Сити».

«Это самый важный день в моей жизни, ведь я перешёл в клуб, за который мечтал выступать с самого детства.

Когда я решил покинуть «Манчестер Сити», у меня было три варианта: первый — перейти в «Реал», второй – перейти в «Реал» и третий – перейти в «Реал». Я не хотел играть где-либо ещё, невозможно найти клуб лучше.

Я понимаю, что защищать эти цвета — значит всегда стремиться к победе и чувствовать на себе ответственность, отдавая всего себя на благо величайшего клуба в мире. Обещаю выкладываться на сто процентов с первого дня, чтобы поблагодарить за веру в меня», — цитирует Диаса пресс-служба «Реала».