Роббен ответил Интеру: Я открыт для предложений

Новости спорта: Арьен Роббен заявил, что интерес «Интера» — это честь для него.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал информацию об интересе со стороны миланского «Интера».

«Я горжусь тем, что попал в сферу интересов „Интера“. Последние несколько недель были очень напряжёнными, особенно для моего отца, который также является моим агентом. Приятно слышать, что клубы мной интересуются.

Решение о моём будущем ещё не приятно, я открыт для предложений. Хочу подождать и пока сосредоточиться на выступлении за свою нынешнюю команду. Не знаю, когда, но я обязательно приму решение. Не стану ждать конца сезона. У меня семья, я должен планировать будущее заранее. Но я повторюсь, интерес „Интера“ — это честь для меня», — приводит слова Роббена Football Italia.

34-летний Роббен перешёл в «Баварию» летом 2009 года из мадридского «Реал» за € 25 млн. В нынешнем сезоне провёл девять матчей в чемпионате Германии и забил три мяча.