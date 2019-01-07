Селюк о Зинченко: Никому не нужны эти понты дешевые

Новости спорта: Известный агент уверен, что в другой команде украинский футболист получал бы больше игровой практики.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о перспективах 22-летнего украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко в английском клубе.

«Вот сейчас играет за «Манчестер Сити» Зинченко. Он не из России, он из Украины, но чуть ли не геройство какое-то делают из его перехода из «Уфы» в «Манчестер Сити». Мы видим, что этот переход практически ничего не стоит. Ну, играет иногда, а большую часть времени сидит.

Это убийство футболиста. Лучше бы Зинченко играл в другой команде, попроще, чем «Манчестер Сити». Никому не нужны эти понты дешевые. Но тогда он играл бы. Сейчас лишь иногда Гвардиола его выпускает. Кстати, если вы помните, я в 2018 году сказал, что Гвардиола ничего не выиграет в 2019-м? Вот посмотрим», — отметил Селюк.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 10 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.