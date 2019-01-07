Скачать
Понедельник, 07.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Хобарт: Ястремская вышла во второй раунд, Козлова зачехляет ракетку
Хобарт: Ястремская вышла во второй раунд, Козлова зачехляет ракетку
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча

Ребров: Лобановский всегда шагал в ногу со временем

Ребров: Лобановский всегда шагал в ногу со временем
20:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Экс-игрок Динамо поделился своим опытом работы с Валерием Лобановским.

Экс-игрок "Динамо" Сергей Ребров поделился своим опытом работы с Валерием Лобановским, сообщает zbirna.com.

"Когда мы выступали под руководством Валерия Лобановского, показывали самый прогрессивный футбол. То же самое говорят об игре "Динамо" в 70-е и 80-е годы. Лобановский всегда шагал в ногу со временем, а иногда его даже опережал. Многие принципы, которые он закладывал, актуальны сейчас и будут актуальны всегда. Я бы не стал утверждать, что мы хотели играть, как любят сейчас говорить, вторым номером. Просто действуя против сильнейших команд, где тоже были собраны очень сильные исполнители, у нас, в общем-то, не было другого выхода. Соперник заставлял так играть, ведь, теряя мяч, эти команды хорошо прессинговали. Но нам никто не говорил - не контролировать мяч. Просто не всегда получалось. Самое важное, что наш коллектив был сбалансирован. В обороне и в атаке мы всегда играли всей командой. Вот это и повлияло на результаты, которые были в то время у "Динамо".

Не могу сказать, что мои функции сильно менялись, когда тренер определял мне какое-то другое место на поле. Мне все равно нужно было успевать в штрафную площадь соперника. Наставник видел способности всех футболистов, и наша задача была выполнять его требования. Мне очень приятно, что Лобановский всегда мог на меня положиться. Не только в плане активности в атаке, но и в отношении работоспособности в обороне.

Всеми нами двигала высокая конкуренция. Я хорошо помню, сколько игроков проходило в те годы через "Динамо". Валерий Васильевич собирал серьезные кадры не только со всей нашей страны, и многие футболисты с удовольствием ехали в Киев. Все это и позволило тренеру создать тот продукт, который был гордостью украинского футбола.

Каждый день работы под его руководством - это была новая школа. На первом месте у нас всегда стояла дисциплина - на поле, в раздевалке, в быту. Тренер умел найти правильные слова, мог пошутить. У него получалось не только заряжать команду, но и разряжать ее. Команда была тем самым единым механизмом и живым организмом. Но был у меня и не очень приятный, как мне тогда казалось, случай.

Я долгое время лежал в инфекционной больнице, переболел тяжелым заболеванием. Две недели с кровати не вставал! Приезжаю на базу, а Валерий Лобановский, убедившись в том, что я хорошо себя чувствую, говорит: «Ты не бежал Купера». Думал, он шутит, но когда ко мне подошел Алексей Михайличенко и сказал: «Поехали на стадион Динамо» - понял, что все очень серьезно. Хорошо, что с заданием справился. Мы тогда вместе с Андреем Шевченко этот норматив сдавали. Дождь льет как из ведра, а мы с Шевой бежим такие счастливые.

Конечно, я был недоволен. Расстроился. Не понимал, как такое возможно и зачем это нужно. Хотя ни слова не сказал тренеру. Но когда через три недели команда стартовала в Лиге чемпионов, и мы начали забивать голы, мое мнение, конечно же, поменялось сразу. Чтобы набрать форму, нужно было что-то делать. Но это, безусловно, было очень жестко.

Функциональная готовность всегда стояла у тренера на первом месте. Ведь в той же Лиге чемпионов, на уровне финальных стадий чемпионатов мира и Европы без надлежащей подготовки, помогающей компенсировать разницу в техническом арсенале, тяжело добиваться серьезных результатов. Хотя Валерий Лобановский умел готовить не только команды, но и отдельных игроков. Как подтверждение - три Золотых мяча, которые увидела наша страна. Так что я всегда с теплотой и благодарностью вспоминаю этого тренера. Спасибо ему за все", - сказал Ребров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Сергей Ребров, Валерий Лобановский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фонсека назвал трансферные цели Шахтера
02 Шевченко назвал идеального тренера для Милана
03 Макгрегор вслед за Мейвезером хочет провести бой с Насукавой
04 Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
05 Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь