Ребров: Лобановский всегда шагал в ногу со временем

Новости спорта: Экс-игрок Динамо поделился своим опытом работы с Валерием Лобановским.

Экс-игрок "Динамо" Сергей Ребров поделился своим опытом работы с Валерием Лобановским, сообщает zbirna.com.

"Когда мы выступали под руководством Валерия Лобановского, показывали самый прогрессивный футбол. То же самое говорят об игре "Динамо" в 70-е и 80-е годы. Лобановский всегда шагал в ногу со временем, а иногда его даже опережал. Многие принципы, которые он закладывал, актуальны сейчас и будут актуальны всегда. Я бы не стал утверждать, что мы хотели играть, как любят сейчас говорить, вторым номером. Просто действуя против сильнейших команд, где тоже были собраны очень сильные исполнители, у нас, в общем-то, не было другого выхода. Соперник заставлял так играть, ведь, теряя мяч, эти команды хорошо прессинговали. Но нам никто не говорил - не контролировать мяч. Просто не всегда получалось. Самое важное, что наш коллектив был сбалансирован. В обороне и в атаке мы всегда играли всей командой. Вот это и повлияло на результаты, которые были в то время у "Динамо".

Не могу сказать, что мои функции сильно менялись, когда тренер определял мне какое-то другое место на поле. Мне все равно нужно было успевать в штрафную площадь соперника. Наставник видел способности всех футболистов, и наша задача была выполнять его требования. Мне очень приятно, что Лобановский всегда мог на меня положиться. Не только в плане активности в атаке, но и в отношении работоспособности в обороне.

Всеми нами двигала высокая конкуренция. Я хорошо помню, сколько игроков проходило в те годы через "Динамо". Валерий Васильевич собирал серьезные кадры не только со всей нашей страны, и многие футболисты с удовольствием ехали в Киев. Все это и позволило тренеру создать тот продукт, который был гордостью украинского футбола.

Каждый день работы под его руководством - это была новая школа. На первом месте у нас всегда стояла дисциплина - на поле, в раздевалке, в быту. Тренер умел найти правильные слова, мог пошутить. У него получалось не только заряжать команду, но и разряжать ее. Команда была тем самым единым механизмом и живым организмом. Но был у меня и не очень приятный, как мне тогда казалось, случай.

Я долгое время лежал в инфекционной больнице, переболел тяжелым заболеванием. Две недели с кровати не вставал! Приезжаю на базу, а Валерий Лобановский, убедившись в том, что я хорошо себя чувствую, говорит: «Ты не бежал Купера». Думал, он шутит, но когда ко мне подошел Алексей Михайличенко и сказал: «Поехали на стадион Динамо» - понял, что все очень серьезно. Хорошо, что с заданием справился. Мы тогда вместе с Андреем Шевченко этот норматив сдавали. Дождь льет как из ведра, а мы с Шевой бежим такие счастливые.

Конечно, я был недоволен. Расстроился. Не понимал, как такое возможно и зачем это нужно. Хотя ни слова не сказал тренеру. Но когда через три недели команда стартовала в Лиге чемпионов, и мы начали забивать голы, мое мнение, конечно же, поменялось сразу. Чтобы набрать форму, нужно было что-то делать. Но это, безусловно, было очень жестко.

Функциональная готовность всегда стояла у тренера на первом месте. Ведь в той же Лиге чемпионов, на уровне финальных стадий чемпионатов мира и Европы без надлежащей подготовки, помогающей компенсировать разницу в техническом арсенале, тяжело добиваться серьезных результатов. Хотя Валерий Лобановский умел готовить не только команды, но и отдельных игроков. Как подтверждение - три Золотых мяча, которые увидела наша страна. Так что я всегда с теплотой и благодарностью вспоминаю этого тренера. Спасибо ему за все", - сказал Ребров.