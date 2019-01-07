Стопами Бейла: Реал нацелился на лидера Тоттенхэма

Новости спорта: Мадридский «Реал» хочет купить Кристиана Эриксена летом.

Мадридский «Реал» интересуется датским полузащитником «Тоттенхэм Хотспур» Кристианом Эриксеном, сообщает AS.

По данным источника, испанский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно. «Реал» намерен воспользоваться тем, что контракт хавбека с английским клубом истекает летом 2020 года, а стороны пока не договорились о продлении соглашения.

Ранее у «Реала» уже был опыт сотрудничества с «Тоттенхэм Хотспур»: купили у них Луку Модрича в 2012 году за € 30 млн, а также Гарета Бэйла в 2013-м за € 101 млн.

26-летний Эриксен перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года из «Аякса» за € 13,5. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Англии, стал автором четырёх забитых мячей и отдал семь результативных передач.