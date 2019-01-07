Дешам в третий раз стал лучшим тренером во Франции

Новости спорта: Тренер чемпионов мира Дидье Дешам получил награду лучшего во Франции в 2018 году.

Авторитетное издание France Football назвало лучшего тренера Франции в 2018 году. Неудивительно, что награда досталась Дидье Дешаму, который привел "ле бле" к титулу чемпионов мира.

Дешам, признанный тренером года и по версии ФИФА, в третий раз стал лучшим во Франции. До этого награда доставалась Дидье в 2003-м и 2010 годах, когда он возглавлял Монако и Марсель соответственно.

Тренера года во Франции определяет специальное жюри, в которое входят победители конкурса прошлых лет и главный редактор France Football.