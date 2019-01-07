Скачать
Понедельник, 07.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча

Дешам в третий раз стал лучшим тренером во Франции

Дешам в третий раз стал лучшим тренером во Франции
21:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Тренер чемпионов мира Дидье Дешам получил награду лучшего во Франции в 2018 году.

Авторитетное издание France Football назвало лучшего тренера Франции в 2018 году. Неудивительно, что награда досталась Дидье Дешаму, который привел "ле бле" к титулу чемпионов мира.

Дешам, признанный тренером года и по версии ФИФА, в третий раз стал лучшим во Франции. До этого награда доставалась Дидье в 2003-м и 2010 годах, когда он возглавлял Монако и Марсель соответственно.

Тренера года во Франции определяет специальное жюри, в которое входят победители конкурса прошлых лет и главный редактор France Football.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дидье Дешам, Новости футбола, Сборная Франция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко назвал идеального тренера для Милана
02 Фонсека назвал трансферные цели Шахтера
03 Макгрегор вслед за Мейвезером хочет провести бой с Насукавой
04 Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
05 Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь