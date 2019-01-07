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Бывший тренер Барселоны возглавил сборную Мексики
20:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тата Мартино объявлен новым главным тренером сборной Мексики.

Новым главным тренером сборной Мексики назначен Херардо Мартино. Об этом сообщает официальный «твиттер» мексиканской национальной команды.

Условия контракта аргентинского специалиста не разглашаются. На посту наставника сборной Мексики Мартино сменил Хуана Карлоса Осорио, покинувшего команду после чемпионата мира 2018 года, на котором мексиканцы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв (0:2) сборной Бразилии.

Последним клубом 56-летнего Мартино был «Атланта Юнайтед», с которым он стал обладателем Кубка MLS. Ранее специалист тренировал такие известные клубы, как «Ньюэллз Олд Бойз» и «Барселона». Также работал со сборными Парагвая и Аргентины. Четырёхкратный чемпион Парагвая, чемпион Аргентины, обладатель Суперкубка Испании.

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Сборная США, Сборная Мексики, Новости футбола, Тата Мартино.
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