Салах стал лучшим игроком декабря в АПЛ по версии PFA

Новости спорта: В декабре Салах провёл семь матчей в чемпионате Англии и стал автором шести забитых мячей.

Лучшим игроком английской Премьер-лиги в декабре по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) признан египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В декабре Салах провёл семь матчей в чемпионате Англии, стал автором шести забитых мячей, а также стал автором четырёх результативных передач.

На эту награду претендовали также Рикарду Перейра («Лестер Сити»), Поль Погба и Маркус Рашфорд (оба — «Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») и Эден Азар («Челси»).

26-летний Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 42 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче АПЛ, забил 13 голов (два — с пенальти) и отдал семь результативных передач.