Один Месси играет, как весь Реал: любопытная статистика

Новости спорта: Месси сам создал столько же голов в Примере, сколько забил весь Реал в этом сезоне.

У грандов испанского футбола диаметрально разное настроение на экваторе чемпионата - Барселона лидирует после 18 туров с 40 очками, а у Реала на 10 очков меньше и только пятая позиция в Примере.

Залогом успеха каталонцев является форма лидера команды Лионеля Месси, который принял участие в 26 голах команды в этом чемпионате.

Интересно, что Реал всей командой на текущий момент забил 26 голов. Это худший показатель в чемпионате за 25 лет. В последний раз подобное случилась в сезоне-1993/94. Лучшим бомбардиром Реала является Карим Бензема с 7 голами, 2 раза Реал отличился с помощью автоголов соперника.

Ранее Марадона усомнился в лидерских способностях Месси.