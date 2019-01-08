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Ультрас Динамо: Из-за Суркиса клуб на грани выживания

Ультрас Динамо: Из-за Суркиса клуб на грани выживания
10:35 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Телеграф

Новости спорта: Ультрас столичной команды выступили с громким заявлением.

Фанаты столичного Динамо выступили с заявлением в адрес президента «Динамо» Игоря Суркиса.

«Очевидно, что те 4-7 тысяч, которые ходят на обычный матч в чемпионате Украины, указывают на то, что наш клуб находится на грани выживания. Происходит это потому, что хозяин кооператива не вкладывает ни копейки в поддержание бренда, в работу с болельщиками (имитация работы фан-клуба вызывает лишь горькую ухмылку), а весь маркетинг упирается в свиней на магнитах (особенно это стало понятно, после матча «Шахтер» – «Лион», где маркетинговая служба «Шахтера» показала себя во всей красе).

Мы долго пытались понять, почему это происходит, и единственным логическим объяснением этому является нездоровое желание Суркисов единолично владеть клубом. Чем меньше людей приходит на стадион, тем большим хозяином чувствует себя Игорь Михайлович. Единственные, кто этой тенденции противостоят, - ребята из ультрас-сектора: лучшие перфы и суппорт в Украине из года в год, поездки в детские дома, фанатские турниры, граффити и стикеры по всему городу (партизанская реклама)

Безусловно, финансовый ресурс у ребят ограничен, но даже так, на наш взгляд, они сегодня сделали работу, значимость которой превосходит ее размеры. На фото - первый, пилотный проект в школах Киева, который направлен на окружение киевских детей нашими цветами и символами. Отдельно хотели бы поблагодарить директора школы Ольгу Лосенко, главу Оболонского школьного самоуправления Богдану Кузьму и Александру Долгову. Без вас этого шедевра бы не было», – отмечается в заявлении WBC Ультрас «Динамо».

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Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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