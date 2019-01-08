Лунин не сыграет против Реала в Кубке Испании

Новости спорта: Украинский вратарь Андрей Лунин не сможет сыграть против своей команды по условиям контракта

Укранский вратарь Андрей Лунин не сможет сыграть в завтрашнем матче 1/8 финала Копа дель Рей против Реала в связи с запретом мадридцев на присутствие вратаря в заявке на матчи против клуба, которому он принадлежит, сообщает Marca.

Мадридцы решили не делать исключение для украинца в рамках Кубка Испании.

В связи с этим в запасе Леганеса появится 22-летний кипер Давид Техеро, ранее выступавший исключительно за вторую команду.

Леганес продал своего третьего вратаря Йона Андера Серантеса в чемпионат Японии, в связи с чем клуб имеет лишь двух человек на этой позиции. Говорилось о заинтересованности в аргентинце Маркосе Диасе.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 4 матча в составе Леганеса во всех турнирах. Основным кипером команды является Иван Куэльяр.