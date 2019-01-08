Динамо нашло еще одного кандидата на позицию форварда

Киевское Динамо заинтересовано в покупке аргентинского форварда хорватской Истры 1961 Рамона Мьереса, сообщает Novilist.hr.
По информации издания, киевский клуб уже обратился к представителям хорватов с предложением о покупке 21-летнего футболиста.
Помимо Мьереса, киевляне заинтересованы в румынском игроке Газ Метана Октавиане Олару.
Мьерес перешел в Истру из аргентинского Тигре летом 2018 года, забив за хорватов 8 голов в 13 поединках во всех турнирах, также сделав 2 результативные передачи.
Сам игрок не прочь покинуть команду из-за желания улучшить чемпионат и получать более высокую зарплату.
На данный момент Динамо находится на втором месте турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 38 очков после 18 туров. Отставание от лидирующего Шахтера составляет 7 пунктов.