Динамо нашло еще одного кандидата на позицию форварда

Новости спорта: Футболист, принадлежащий "Тигре", проводит удачный сезон в хорватской "Истре" может продолжить карьеру в Киеве.

Киевское Динамо заинтересовано в покупке аргентинского форварда хорватской Истры 1961 Рамона Мьереса, сообщает Novilist.hr.

По информации издания, киевский клуб уже обратился к представителям хорватов с предложением о покупке 21-летнего футболиста.

Помимо Мьереса, киевляне заинтересованы в румынском игроке Газ Метана Октавиане Олару.

Мьерес перешел в Истру из аргентинского Тигре летом 2018 года, забив за хорватов 8 голов в 13 поединках во всех турнирах, также сделав 2 результативные передачи.

Сам игрок не прочь покинуть команду из-за желания улучшить чемпионат и получать более высокую зарплату.

На данный момент Динамо находится на втором месте турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 38 очков после 18 туров. Отставание от лидирующего Шахтера составляет 7 пунктов.