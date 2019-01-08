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Моуриньо готов возглавить Реал

Моуриньо готов возглавить Реал
13:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Португальский специалист Жозе Моуриньо готов возглавить мадридский Реал.

Португалец Жозе Моуринью готов вернуться в «Реал», который он возглавлял с 2010 по 2013 год. Вместе с командой он становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, Моуринью общался с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом и высказал свою готовность вернуться в «Реал», но при выполнении двух условий. Португалец хочет, чтобы клуб зимой приобрёл сначала центрального полузащитника, а затем усилил атаку новым форвардом.

Отметим, в декабре в СМИ появилась информация, что руководство «Реала» не собирается в краткосрочной или долгосрочной перспективе возвращать на пост главного тренера Моуринью. После 18 туров мадридский клуб занимает в таблице Примеры пятое место.

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ФК Реал, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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