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Тоттенхэм - Челси: прогноз на матч 8 января

Тоттенхэм - Челси: прогноз на матч 8 января
14:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня будет сыгран первый полуфинальный поединок Кубка английской лиги.

В первых полуфинальных матчах Кубка английской лиги «Тоттенхэм» встретится с «Челси», а «Манчестер Сити» – с «Бертоном».

Первая полуфинальная пара соперников выглядит очень интригующе. "Тоттенхэм" стремится прервать безтрофейную засуху, которая длится уже почти 11 лет. Последним трофеем "шпор" остается как раз Кубок английской Лиги, который лондонцы завоевали в 2008 году. 

Кубок лиги. 1/2 финала

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный арбитр – Майкл Оливер (Нортумберленд)

22:00 Тоттенхэм - Челси

Предстоящий поединок станет для команд уже 162-м в истории их очного противостояния. В активе "Челси" имеется 68 побед, "Тоттенхэма" - 53. В рамках Кубка Лиги команды встретятся в девятый раз – и здесь статистика также на стороне "синих" (четыре победы при двух ничьих и поражениях). Но все эти цифры не делают команду Маурицио Сарри фаворитом предстоящего поединка.

Отметим, что в полуфинале Кубка английской лиги командам предстоит сыграть два матча: один дома и один, соответственно, на выезде.

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ФК Тоттенхэм, ФК Челси, Кубок Лиги, АПЛ, Тоттенхэм - Челси.
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