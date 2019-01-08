Экс-игрок Реала Пепе вернулся в родной клуб

Новости спорта: Португальский защитник Пепе подписал контракт с Порту, в котором начинал профессиональную карьеру.

Порту сегодня подписал контракт с защитником Пепе сроком на 2 года, сообщает официальный сайт действующего чемпиона страны.

Ранее слухи связывали португальца с лондонским Арсеналом и Монако.

В средине декабря игрок покинул расположение своего последнего клуба, расторгнув контракт с Бешикташем за полгода до окончания соглашения.

Ранее защитник уже выступал в составе Порту, играя за клуб с 2004 по 2007 год, откуда перешел в мадридский Реал. Тогда Пепе провел за команду 84 матча, в которых забил 7 мячей.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги португалец провел 10 матчей, в которых забил 3 гола.

На данный момент Порту лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 42 очка после 16 туров и опережая ближайшего преследователя в виде Браги на 6 очков.

Пепе может дебютировать в следующей игре против Спортинга 12 января.