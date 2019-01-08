Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы

Новости спорта: Молодой израильский полузащитник Манор Соломон в ближайшее время может заключить контракт с донецким "Шахтером".

19-летний израильский полузащитник «Маккаби» из Петах-Тиквы Манор Соломон в ближайшее время станет игроком «Шахтера», утверждает местный сайт sport1.maariv.

По информации источника, Соломон уже прибыл в Украину, где в ближайшее время должен утрясти последние детали контракта и пройти медосмотр.

Также говорится о том, что чемпион Украины выкупит 85% прав на футболиста за 6 миллионов евро, заключив контракт на 4 года. Если трансфер состоится, то это будет первый переход при новом скауте "горняков" Жозе Боту.

Отметим, что в текущем сезоне футболист сыграл за свой клуб 12 матчей, в которых забил 2 гола.

Также парень уже успел дебютировать в национальной сборной Израиля, за которую сыграл в двух матчах, при этом отдав один ассист.