Скачать
Вторник, 08.01.2019
Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2019
Состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2019

Воробей: Больше всего запомнилось видео с тренерами сборной Украины

Воробей: Больше всего запомнилось видео с тренерами сборной Украины
19:47 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта: Легендарный игрок Шахтера и сборной Андрей Воробей вспомнил былые годы.

Экс-игрок сборной Украины Андрей Воробей рассказал о самых запоминающихся моментах своей карьеры в национальной команде, сообщает Команда 1.

— Андрей, чем тебе запомнился дебют в составе национальной команды Украины?

— Сыграть на Уэмбли суждено не каждому, тем более что в мае 2000-го мы чуть ли не закрывали легендарный стадион на реконструкцию (улыбается). В том товарищеском поединке я отыграл 20 минут, заменив Сергея Попова. Мы пытались спасти матч, проигрывая — 0:2. К сожалению, забить так и не удалось, хотя однажды я помог Андрею Шевченко выйти на ударную позицию, но после его выстрела вратарь поймал мяч. Также никогда не забуду дуэли с Солом Кэмпбеллом, у которого нога — словно две мои головы (смеется)…

— Какой матч в сине-желтой футболке был наиболее памятным?

— Без сомнения, это все встречи на чемпионате мира в Германии в 2006 году. Очень эмоциональный получился матч против Швейцарии, результат которого вывел сборную Украины в четвертьфинал. А еще в памяти отложился поединок отборочного турнира Евро против греков, будущих чемпионов. На НСК Олимпийский наша команда показала великолепный футбол, обыграв соперника со счетом 2:0. И мне удалось забить эффектный гол с передачи Геннадия Зубова.

— Самый курьезный момент, произошедший с тобой за время пребывания в сборной?

— Это, наверное, когда Семен Альтман веселил нас своими архивными видеонарезками курьезов из матчей союзных времен. Иногда в этих видео присутствовали Олег Блохин, Олег Кузнецов, Андрей Баль — чуть ли не весь тогдашний тренерский штаб сборной Украины…

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Андрей Воробей, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Селюк о Зинченко: Никому не нужны эти понты дешевые
02 Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
03 Погба прибыл на медосмотр в испанский клуб
04 Ребров: Лобановский всегда шагал в ногу со временем
05 Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь