Воробей: Больше всего запомнилось видео с тренерами сборной Украины

Новости спорта: Легендарный игрок Шахтера и сборной Андрей Воробей вспомнил былые годы.

Экс-игрок сборной Украины Андрей Воробей рассказал о самых запоминающихся моментах своей карьеры в национальной команде, сообщает Команда 1.

— Андрей, чем тебе запомнился дебют в составе национальной команды Украины?

— Сыграть на Уэмбли суждено не каждому, тем более что в мае 2000-го мы чуть ли не закрывали легендарный стадион на реконструкцию (улыбается). В том товарищеском поединке я отыграл 20 минут, заменив Сергея Попова. Мы пытались спасти матч, проигрывая — 0:2. К сожалению, забить так и не удалось, хотя однажды я помог Андрею Шевченко выйти на ударную позицию, но после его выстрела вратарь поймал мяч. Также никогда не забуду дуэли с Солом Кэмпбеллом, у которого нога — словно две мои головы (смеется)…

— Какой матч в сине-желтой футболке был наиболее памятным?

— Без сомнения, это все встречи на чемпионате мира в Германии в 2006 году. Очень эмоциональный получился матч против Швейцарии, результат которого вывел сборную Украины в четвертьфинал. А еще в памяти отложился поединок отборочного турнира Евро против греков, будущих чемпионов. На НСК Олимпийский наша команда показала великолепный футбол, обыграв соперника со счетом 2:0. И мне удалось забить эффектный гол с передачи Геннадия Зубова.

— Самый курьезный момент, произошедший с тобой за время пребывания в сборной?

— Это, наверное, когда Семен Альтман веселил нас своими архивными видеонарезками курьезов из матчей союзных времен. Иногда в этих видео присутствовали Олег Блохин, Олег Кузнецов, Андрей Баль — чуть ли не весь тогдашний тренерский штаб сборной Украины…