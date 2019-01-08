Иньеста извинился за "расизм" на семейной фотографии

Новости спорта: Андрес Иньеста принёс извинения после обвинений в расизме за фото в социальных сетях.

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста извинился за фотографию в социальных сетях.

Напомним, испанский футболист опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой он с друзьями отмечает Богоявление. Компания предстала в образах из Евангелия. Среди них оказались два темнокожих персонажа, и друзья Иньесты нанесли специальный грим, чтобы соответствовать им. В комментариях к записи футболиста и его товарищей обвинили в расизме.

«Эта сцена относится к культуре нашей страны. Традиция, которая существует на протяжении многих лет. Таким образом мы отмечаем самый волшебный праздник с детьми. Так делает и семья Иньесты. Мы хотим устранить разногласия, возникшие из-за фотографии. На ней люди одеты и покрашены, как короли с Востока — Мельхиор, Каспар и Бальтазар.

Андрес ни в коем случае не хотел кого-либо обидеть. Он приносит извинения людям, которых могла задеть эта фотография», — приводит слова представителей Иньесты AS.