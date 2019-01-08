Гвардиола: Переход в Реал – это не шаг назад

Новости спорта: Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал переход Браима Диаса в мадридский "Реал".

Хосеп Гвардиола, в частности, отметил, что молодым звездам не хватает терпения, и выразил надежду, что в новом клубе Диас получит столько игровой практики, сколько хочет.

"Они заслуживают шансы играть на футбольном поле, но посмотрите на все большие европейские клубы, сколько в них играет молодежи в старте. Молодым футболистам нужно время. Давид Сильва, например, отправлялся в аренду прежде, чем стал тем футболистом, которым является сегодня. У некоторых хватает терпения, некоторые доверяют клубу, а некоторые - нет. В мире много клубов, не только "Манчестер Сити", и люди принимают решение. Что мы можем сделать, если мы даем игрокам шанс тренироваться и играть с нами, а потом их семьи и агенты решают, как им лучше поступить.

Мы желаем Браиму всего наилучшего, переход в "Реал" – это не шаг назад. Надеюсь, он получит там игровое время, которого хочет. Поздравления академии, которая так хорошо выполнила свою работу", – цитирует Гвардиолу Sport Arena.

Напомним, сегодня, 8 января, Браим Диас был представлен в качестве нового игрока мадридского "Реала". 19-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2025 года. Предполагается, что он будет получать 3,5 млн евро в год.

Одной из версий, почему Диас покинул "Манчестер сити", был недостаток игрового времени.