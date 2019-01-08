Скачать
Вторник, 08.01.2019
Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр

Шаран: Второе место - это было бы слишком для Александрии

Шаран: Второе место - это было бы слишком для Александрии
22:42 Сегодня Телеграф ФК Александрия Фото: ФК Александрия

Новости спорта:

«Александрия» имели все шансы закончить первую половину сезона УПЛ на втором месте, однако все же пропустила вперед «Динамо» и осталась третьей.

Впрочем, тренер Владимир Шаран и без того доволен.

«В целом, я был уверен в хорошем результате, о чем и сказал президенту клуба, когда летом мы продлили контракт. Я заверил, что команда будет в шестерке».

«Разочарован ли, что не удержали 2-е место? Совсем нет. Думаю, 2-е место - это было бы слишком для «Александрии». Мы и так довольно сильно подняли планку, и это сказалось на мне и ребятах».

«В конце игроки начали нервничать, и это было заметно в матче с ФК «Львов», - отметил Шаран в интервью Украина-Центр.

«Александрия» зимой планирует подписать форварда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
02 Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
03 Селюк о Зинченко: Никому не нужны эти понты дешевые
04 Тоттенхэм - Челси: прогноз на матч 8 января
05 Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь