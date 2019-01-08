Шаран: Второе место - это было бы слишком для Александрии

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«Александрия» имели все шансы закончить первую половину сезона УПЛ на втором месте, однако все же пропустила вперед «Динамо» и осталась третьей.

Впрочем, тренер Владимир Шаран и без того доволен.

«В целом, я был уверен в хорошем результате, о чем и сказал президенту клуба, когда летом мы продлили контракт. Я заверил, что команда будет в шестерке».

«Разочарован ли, что не удержали 2-е место? Совсем нет. Думаю, 2-е место - это было бы слишком для «Александрии». Мы и так довольно сильно подняли планку, и это сказалось на мне и ребятах».

«В конце игроки начали нервничать, и это было заметно в матче с ФК «Львов», - отметил Шаран в интервью Украина-Центр.

«Александрия» зимой планирует подписать форварда.