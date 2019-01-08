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Шахтер с Ворсклой ведут переговоры по Кулачу

Шахтер с Ворсклой ведут переговоры по Кулачу
22:36 Сегодня Телеграф ФК Ворскла

Новости спорта: Полтавчане хотят сохранить основного нападающего Владислава Кулача.

По информации официального сайта «Ворсклы», клуб ведет переговоры с «Шахтером» о дальнейшей аренде форварда Владислава Кулача.

Игрок был одним из лидеров полтавчан в первой части сезона и даже вызывался в сборную Украину.

«Ворскла» рассчитывает снова продлить аренду 25-летнего футболиста.

"Поки не з’ясованим залишається питання орендованого у донецького «Шахтаря» Владислава Кулача. Між сторонами тривають перемовини", - сообщается на официальном сайте Ворсклы.

В первой части сезона Кулач забил 4 гола в УПЛ и 2 мяча в Лиге Европы. Кроме того, сделал 2 результативные передачи.

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ФК Шахтер, ФК Ворскла, УПЛ, Владислав Кулач, Василий Сачко.
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