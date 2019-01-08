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У футболиста Барселоны суд отобрал четыре дома

У футболиста Барселоны суд отобрал четыре дома
23:32 Вт, 8 Январь 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Суд арестовал четыре дома Артуро Видаля в Турине из-за долгов.

Суд арестовал четыре дома полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля в Турине, сообщает Marca.

По информации источника, арестованные строения будут изъяты и выставлены на аукцион. Причиной ареста имущества 31-летнего чилийского футболиста стали долги. Первоначально сумма долгов Видаля составляла € 17 045, однако позже она возросла до € 18 849 в связи с набежавшими процентами. Помимо этого, чилийский полузащитник будет обязан выплатить € 12 058 в качестве затрат на судебный процесс.

Видаль выступал в составе туринского «Ювентуса» с 2011 по 2015 год. В августе 2018-го чилийский футболист стал игроком «Барселоны». После 18 туров «Барселона» набрала 40 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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ФК Бавария, ФК Барселона, ФК Ювентус, Артуро Видаль.
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