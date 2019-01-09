Экс-форвард Шахтера заменит Марио Балотелли

Новости спорта: Факундо Феррейра забил лишь 1 гол в текущем сезоне за Бенфику.

Бывший нападающий Шахтера Факундо Феррейра, который на данный момент является футболистом Бенфики, может продолжить карьеру в Ницце.

Аргентинец должен заменить в клубе итальянского форварда Марио Балотелли, который в скором времени перейдет в Марсель. Об этом сообщает Record.

Сделка между клубами практически завершена, остались лишь формальности. Детали трансфера, как и условия контракта футболиста с Ниццой пока неизвестны.

Феррейра в текущем сезоне провел за Бенфику 4 матча, в которых забил 1 гол.

Напомним, Ницца готова разорвать контракт с Балотелли и отдать его в Марсель. За последнее время итальянец успел набрать лишний вес, разыграть одного из своих партнеров, измазав ему лицо зубной пастой и поссориться с тренером клуба.