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Леганес может арендовать Лунина еще на один сезон

Леганес может арендовать Лунина еще на один сезон
07:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский голкипер Андрей Лунин может продолжить выступать за нынешний клуб.

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино заявил, что в клубе изучают возможность еще на один сезон взять в аренду у мадридского Реала украинского голкипера Андрея Лунина.

«Мы думали, что Лунин и Оскар Родригес, которые важны для нас, смогут принять участие в матче против Реала в Кубке Испании, но есть пункты, запрещающие им играть и мы должны уважать их.

Чтобы дать Лунину больше стабильности мы обсуждали вариант, чтобы оставить его в аренде еще на следующий сезон, но официальных решений по этому вопросу пока нет», – цитирует Пеллегрино Sport.es.

В прошлом Пеллегрино уже говорил, что хочет сохранить украинца в команде.

Ранее стало известно, что Лунин не сыграет в Кубке Испании против Реала.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 4 матча в составе Леганеса во всех турнирах. Основным кипером команды является Иван Куэльяр.

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Футбол, Новости футбола, ФК Леганес, Андрей Лунин.
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