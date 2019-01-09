Игуаин согласился перейти в Челси

Новости спорта: Аргентинский форвард Гонсало Игуаин продолжит карьеру на Стамфорд Бридж.

Как сообщает авторитетное испанское издание, в ближайшие часы должен быть закрыт трансфер нападающего Гонсало Игуаина из Милана в Челси.

Ранее сообщалось, что Челси изучает возможность взять Игуаина в аренду до конца сезона или приобрести на постоянной основе, предложив Ювентусу, которому принадлежат права на игрока, 32 миллиона фунтов.

Расставание с Гонсало поможет Милану разгрузить зарплатную ведомость (годичный оклад Пипиты — 6 млн евро) и снять себя обязательство выплачивать Ювентусу положенную сумму отступных ближайшим летом (около 40 млн евро).

В нынешнем сезоне Игуаин сыграл за Милан 15 матчей в Серии А, в которых забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.

Возможности 31-летнего аргентинца хорошо известны главному тренеру лондонцев Маурицио Сарри, который был его тренером в Наполи в сезоне 2015/2016.

Челси находится на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка и отставая от лидирующего Ливерпуля на 10 очков.