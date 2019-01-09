Российский клуб избавился от скандального экс-футболиста Динамо

Новости спорта: Роман Еременко больше не нужен московскому Спартаку.

Московский "Спартак" разорвал контракт с бывшим футболистом киевского "Динамо" Романом Еременко. Новый главный тренер команды Олег Кононов решил сделать ставку на молодых исполнителей. По этой причине команду также покинули Ивелин Попов, Марко Петкович и Александр Самедов.

Интересно, что еще до подписания контакта фанаты "Спартака" выступали против перехода в команду экс-игрока "Динамо". Они считали, что наличие в клубе Романа и его младшего брата Сергея, который перешел в клуб зимой, может испортить атмосферу в команде.

УЕФА 18 ноября 2017 года дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между леверкузенским "Байером" и ЦСКА. В организме 29-летнего финского игрока были обнаружены кокаин и его метаболиты. Футболист подал апелляцию, но УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко.

10 августа Роман Еременко стал игроком "Спартака". Футболист тренировался с командой, но дебютировать за нее смог только 7 октября.Случилось это в матче против "Енисея" (3:2) в чемпионате России. Всего в текущем сезоне он провел 7 матчей во всех турнирах, но не отличился результативными действиями.